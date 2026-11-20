SUMENEP, RadarMadura.id – Pemkab Sumenep mulai memperkuat pola pembinaan atlet sejak usia sekolah. Dunia pendidikan disiapkan menjadi salah satu pintu untuk menjaring sekaligus mencetak bibit atlet potensial.

Melalui dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata (disbudporapar), penerapan desain olahraga daerah (DOD) didorong dengan melibatkan sejumlah instansi pendidikan.

Advertisement Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disbudporapar Sumenep Syaifuddin Ansyari mengatakan, pembinaan atlet tidak bisa hanya mengandalkan satu organisasi perangkat daerah (OPD). Perlu keterlibatan lintas instansi agar program yang telah disusun dalam DOD berjalan optimal.

Instansi yang dilibatkan di antaranya dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan (cabdin), hingga Kementerian Agama (Kemenag). "Antarinstansi harus saling berkoordinasi. Tidak hanya disbudporapar, tetapi juga dinas pendidikan, cabdin, dan Kemenag. Salah satunya melalui pembentukan kelas khusus olahraga," katanya.

Menurut dia, kelas khusus olahraga diharapkan menjadi wadah pengembangan potensi siswa di bidang olahraga. Melalui pembinaan yang lebih terarah, kemampuan dan bakat siswa bisa dipetakan sejak dini. Mereka juga dapat dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan.

Advertisement "Termasuk mereka sekaligus bisa dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan," ucap Syaifuddin.

Dia menjelaskan, program tersebut juga bertujuan membuat persiapan atlet lebih terukur, khususnya dalam menghadapi kompetisi tingkat Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, penjaringan dan pembinaan tidak dilakukan secara mendadak menjelang pelaksanaan kejuaraan.

"Persiapan atlet harus lebih terukur, terutama menghadapi kompetisi tingkat provinsi. Penjaringan dan pembinaan perlu dilakukan sejak dini," ujarnya.

Syaifuddin berharap penerapan DOD mendapat dukungan seluruh instansi terkait. Keterlibatan dunia pendidikan dinilai penting untuk memperluas penjaringan bibit atlet potensial sekaligus membangun pola pembinaan yang berkelanjutan.