SUMENEP, RadarMadura.id – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan keluarga besar TMI Putra Al-Amien Prenduan. Kali ini, sejumlah santri dan guru pengabdian berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam ajang Unesa Rector Cup III International Karate Championship 2026.

Mereka sukses membawa pulang sejumlah gelar juara dari kejuaraan karate tingkat internasional yang diselenggarakan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Graha Unesa, Jumat (13/11) hingga Minggu (15/11).

Capaian tersebut menjadi bukti kesungguhan para santri dalam mengembangkan potensi diri, khususnya di bidang olahraga bela diri. Mereka mampu bersaing dengan peserta dari berbagai kalangan dan menunjukkan kemampuan terbaik dalam setiap kategori yang diikuti.

Advertisement Menariknya, prestasi tersebut tidak hanya dipersembahkan oleh santri tingkat SMP. Dua guru pengabdian TMI Putra Al-Amien Prenduan juga berhasil naik podium dalam kategori kata perorangan putra tingkat mahasiswa dan umum. Keduanya adalah M. Natsier Mukadar dan Fadhil Ahmad Rabbani yang masing-masing berhasil meraih juara kedua.

Sementara itu, pada kategori kata perorangan SMP putra, delegasi TMI Putra Al-Amien tampil impresif. Ghoisan Zaaid Khoir dan Surya Hadi Kusuma berhasil mengamankan gelar juara pertama. Adapun Ibnu Rafif Sakhiy menyusul dengan meraih juara kedua.

Hasil positif juga diperoleh dalam kategori kumite. Pada kelas -45 kilogram SMP putra, Daffa Moh. Naufal berhasil meraih juara pertama. Tidak hanya itu, empat santri lainnya juga sukses menempati posisi juara kedua. Mereka adalah Moh. Fahri Firdaus, Abdul Rahman, Haikal Dziqrian Hidayat, dan Muhammad Neymar Al Auzai.

Advertisement Prestasi berikutnya datang dari kelas +45 kilogram SMP putra. Empat santri TMI Putra Al-Amien kembali berhasil meraih juara kedua. Masing-masing Muhammad Uwais Al-Qarni, Hanif Mirza Ath-Thariqi, Maulana Fahim Istbat, dan Alfin Zidna Faqih.

Mudir Ma'had TMI Al-Amien Prenduan Dr. H. Moh. Hamzah Arsa, M.Pd. menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian tersebut.

Menurut dia, keberhasilan para santri dan guru pengabdian dalam kejuaraan itu merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan kerja keras, kedisiplinan, kesungguhan berlatih, serta semangat juang yang tinggi.

Dia menilai, prestasi tersebut memiliki makna lebih dari sekadar keberhasilan membawa pulang gelar juara. Capaian itu sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan pesantren mampu memberikan ruang bagi santri untuk mengembangkan berbagai potensi dan bakat yang dimiliki.