SAMPANG, RadarMadura.id – Persatuan Sepak Bola Sampang (Persesa) gagal berkompetisi pada kejuaraan Liga 4 Jawa Timur (Jatim).

Pasalnya, Asosiasi Sepak Bola Provinsi (Asprov) Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan surat pemberitahuan bahwasanya kompetisi tersebut gagal digelar. Alasannya, menunggu regulasi terbaru dari PSSI pusat.

Sekretaris Persesa Edi Purnawan mengatakan, PSSI pusat tidak memperbolehkan menggelar kompetisi Liga 4 Jatim. Sebab, PSSI pusat saat ini tengah menyusun regulasi baru terkait aturan pertandingan.

Advertisement ”Asprov PSSI Jatim mengeluarkan surat pemberitahuan pada PSSI di daerah bahwasanya sementara Liga 4 Jatim tahun ini break (istirahat),” katanya.

Sebelumnya, pihaknya sudah melakukan seleksi pemain yang bakal diturunkan pada kejuaraan Liga 4 tersebut. Termasuk, juga telah melaksanakan pemusatan latihan selama satu bulan.

”Tapi karena pertandingannya tidak jadi digelar, kami pulangkan semua pemain dan diserahkan pada masing-masing klub,” bebernya.

Advertisement Pihaknya kecewa atas batalnya kompetisi Liga 4. Sebab, pihaknya sudah telanjur mempersiapkan pemain dengan matang melalui pemusatan latihan. ”Pastinya kami kecewa, tapi kami legowo,” ujarnya.