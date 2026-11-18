SUMENEP, RadarMadura.id– Sepak bola mini mulai memperluas peta persaingan olahraga di Kabupaten Sumenep. Setelah resmi bergabung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep, Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) langsung membidik Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 sebagai target prestasi.

KSMI Sumenep resmi menjadi bagian dari KONI setelah menggelar musyawarah kabupaten (muskab) di kantor KONI Sumenep, Jumat (13/11). Bergabungnya organisasi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang bagi atlet sepak bola mini berkompetisi di level yang lebih tinggi.

Ketua KSMI Sumenep Muhammad Romli mengatakan, daerahnya memiliki potensi pemain muda yang cukup besar. Namun, potensi tersebut perlu ditunjang wadah dan sistem pembinaan berkelanjutan agar bisa berkembang menjadi prestasi.

Advertisement ”Anak-anak muda kita punya bakat alamiah yang luar biasa. Tugas kepengurusan kami adalah menjembatani potensi itu agar menjadi prestasi nyata, bahkan melahirkan pemain berkaliber profesional,” katanya.

Sebagai langkah awal, KSMI akan memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi fasilitas lapangan juga menjadi perhatian untuk menunjang latihan dan pembinaan atlet.

”Kami ingin pembinaan sepak bola mini berjalan berjenjang. Potensi anak-anak harus dipetakan sejak dini agar bisa dibina secara berkelanjutan,” ujarnya.

Advertisement Romli menegaskan, KSMI mulai menyiapkan target jangka menengah dengan membentuk kontingen sepak bola mini untuk berlaga pada Porprov Jawa Timur 2027. Persiapan akan dilakukan secara bertahap, mulai penjaringan pemain hingga pembentukan tim yang kompetitif.

”Porprov 2027 menjadi salah satu target kami. Karena itu, persiapan harus dilakukan sejak sekarang, mulai dari penjaringan pemain hingga pembentukan tim yang kompetitif,” tegasnya.

Dia berharap, sinergi dengan KONI Sumenep dapat membuka ruang lebih luas bagi atlet sepak bola mini untuk berkembang. Dengan pembinaan yang terarah, cabor tersebut diharapkan mampu menyumbangkan prestasi sekaligus menjadi pilihan baru bagi generasi muda yang ingin menekuni olahraga.