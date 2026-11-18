Salah satu agenda prioritas yang disiapkan adalah pelaksanaan pemusatan latihan kabupaten (puslatkab) yang ditargetkan bergulir awal tahun depan.

Ketua KONI Bangkalan Tajul Anwar mengatakan, pihaknya mulai mendata atlet yang diproyeksikan masuk dalam program puslatkab. Pada tahap awal, KONI memprioritaskan atlet peraih medali pada Porprov 2025.

”Pembahasan dalam rapat tersebut di antaranya persiapan puslatkab dan pendataan atlet yang akan memperkuat Bangkalan,” jelasnya.

Advertisement Meski demikian, peluang memperkuat kontingen Kota Salak tidak hanya diberikan kepada atlet peraih medali pada porprov sebelumnya.

Atlet yang belum menyumbangkan medali juga berkesempatan masuk skuad Bangkalan, asalkan mampu membuktikan prestasi melalui kejuaraan tingkat regional maupun nasional.

”Atlet yang berhasil meraih juara di kejuaraan tingkat regional maupun nasional juga berkesempatan memperkuat Bangkalan di porprov mendatang,” sambungnya.

Advertisement Selain mempersiapkan atlet, KONI Bangkalan juga memberi perhatian terhadap peningkatan kapasitas pelatih.

Pelatihan khusus bagi para pelatih direncanakan berlangsung pada akhir tahun ini.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pelatih sekaligus menunjang kualitas pembinaan atlet.

”Di samping menyiapkan atlet, pelatih juga perlu digodok dengan diikutkan pelatihan profesional,” katanya.