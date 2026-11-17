SUMENEP, RadarMadura.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep meminta seluruh cabang olahraga (cabor) mengintensifkan pembinaan atlet. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan prestasi sekaligus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027.

Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Kadir Al Mahdaly mengatakan, pembinaan atlet tidak boleh hanya dilakukan menjelang kejuaraan. Setiap cabor harus menjalankan program latihan secara konsisten dan terarah agar kemampuan atlet terus berkembang.

Karena itu, seluruh cabor telah diinstruksikan untuk lebih serius mempersiapkan atlet masing-masing. Intensitas latihan dan kualitas pembinaan harus ditingkatkan agar atlet memiliki daya saing lebih kuat. ”Saya sudah menginstruksikan semua cabor agar intensif melakukan pembinaan atlet,” katanya.

Advertisement Kadir menegaskan, persiapan menuju Porprov 2027 harus dilakukan sejak dini. KONI Sumenep tidak ingin capaian kontingen pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut berjalan di tempat. Pihaknya menargetkan perolehan medali lebih banyak dibandingkan porprov sebelumnya.

Target tersebut menjadi tantangan bagi seluruh cabor untuk meningkatkan kualitas pembinaan, mulai dari penjaringan hingga peningkatan kemampuan atlet. ”Target medali harus lebih meningkat dari porprov sebelumnya,” tegasnya.

Dengan persiapan yang lebih matang, Kadir berharap kontingen Kota Keris mampu mencatatkan prestasi lebih baik pada Porprov 2027. ”Kita targetkan perolehan medali porprov meningkat,” imbuhnya.