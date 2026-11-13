Jepang Jadi Saksi Ketangguhan Ubaid, Sukses Kalahkan Popov dengan Menang Dua Set di Babak 16 Besar

SAMPANG, RadarMadura.id – Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Moh. Zaki Ubaidillah kembali berlaga dalam kejuaraan Kumamoto Master Japan 2026 di Jepang.

Setelah mengalahkan atlet Kanada Brian Yang pada babak 32 besar, Ubaid melaju ke babak 16 besar dan bertemu dengan atlet asal Prancis, Christo Popov.

Sebelumnya, Popov dan Ubaid bertemu dalam babak final Prancis Open, di Prancis.

Advertisement Hasilnya, saat itu Ubaid kalah dengan skor akhir 2-1 lantaran Popov memenangkan dua set dari total tiga set pertandingan.

Pengurus PBSI Sampang Eko Puji Waluyo mengatakan, babak 16 besar Ubaid kembali bertemu dengan rival yang pernah mengalahkannya pada babak final Prancis Open 2026. Yakni, Christo Popov.

Advertisement ”Pertandingan kali ini menjadi ajang pembuktian bagi Ubaid untuk membalas kekalahannya saat di Prancis,” katanya.

Menurutnya, set pertama pada pertandingan yang digelar di Jepang, berlangsung luar biasa.

Ubaid, menguasai jalannya pertandingan dan selisih lima poin. ”Ubaid menang pada set pertama dengan skor 21-15,” ucapnya.

Kemudian, pertandingan kedua berlangsung sengit. Sebab, Popov tidak mau berbagi kemenangan dengan Ubaid. Sejak awal pertandingan hingga set kedua selisih dua poin.

Namun, menginjak skor 10 Popov memperlebar skor dengan selisih 4 poin.