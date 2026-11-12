Taekwondo Indonesia Sampang Sumbang Dua Meldai Perunggu

SAMPANG, RadarMadura.id – Dua atlet taekwondo mempersembahkan medali untuk kontingen Kabupaten Sampang di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur (Jatim). Prestasi tersebut didapatkan dari nomor pertandingan berbeda.

Pelatih Taekwondo Indonesia (TI) Sampang Febriyanto menyatakan, cabang olahraganya mengutus empat atlet dalam kejuaraan dua tahunan tersebut. Pertandingan dihelat di Kabupaten Ngawi, Minggu (8/11)–Selasa (10/11).

Advertisement Keempat atlet binaannya tampil di nomor under 55 kilogram (kg) dan over 78 kg. Hasilnya, hanya dua atlet yang mampu mempersembahkan prestasi. ”Sebenarnya kami menargetkan raih satu medali perunggu. Ternyata hasilnya alhamdulillah mendapat 2 medali perunggu,” ujarnya.

Pihaknya bersyukur atlet andalannya berhasil membawa pulang medali dari kejuaraan bergengsi antarpelajar tersebut. ”Tidak sia-sia kami melaksanakan training center (TC) dua bulan selama persiapan menuju popda, hasilnya memuaskan,” tandasnya.

Torehan dua medali yang diraih dari kejuaraan multievent tersebut akan dijadikan motivasi dalam meningkatkan kemampuan atletnya. Harapannya, kemampuan dan skill atlet makin meningkat.