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Sportainment

Perolehan Emas Meningkat, Disbudporapar Sumenep Sebut Melampui Popda Jatim 2024

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Penulis: Amin Bashiri
MEMBANGGAKAN: Kontingen Sumenep dari cabor renang saat menerima medali emas Popda XV Jawa Timur 2026.
MEMBANGGAKAN: Kontingen Sumenep dari cabor renang saat menerima medali emas Popda XV Jawa Timur 2026.

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SUMENEP, RadarMadura.is – Raihan medali emas kontingen Sumenep pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 meningkat.

Hingga Senin (9/11), atlet Sumenep telah mengoleksi lima emas, tiga perak, dan empat perunggu sehingga menempati peringkat ke-15 klasemen sementara.

Kabid Pemuda dan Olahraga Disbudporapar Sumenep Syaifuddin mengatakan, capaian lima emas tersebut sudah melampaui hasil Popda Jatim 2024.

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Sementara perolehan perak masih sama dan medali perunggu belum menyamai capaian terdahulu. 

Lima emas tersebut disumbangkan cabang olahraga (cabor) renang sebanyak dua medali. Sedangkan atletik, judo, dan ski air masing-masing menyumbangkan satu emas.

Tiga perak berasal dari cabor judo, renang, dan petanque. Adapun empat perunggu diraih melalui cabor renang, atletik, judo, dan ski air.

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Menurutnya, cabor judo menjadi salah satu penyumbang medali yang di luar perkiraan. Sebaliknya, voli pantai dan sepak takraw belum berhasil membawa pulang medali.

”Selama ini masih positif walaupun ada di luar prediksi dan ekspektasi target,” katanya. 

Meski begitu, peluang menambah medali masih terbuka. Sejumlah cabor, seperti pencak silat, karate, petanque, dan tenis meja, belum menuntaskan seluruh pertandingan. Karena itu, posisi Sumenep di klasemen sementara berpeluang berubah. 

Syaifuddin menyebut cabor renang, judo, atletik, dan ski air menjadi cabor yang menonjol sesuai prediksi.

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Editor : Amin Bashiri
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