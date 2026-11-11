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Sportainment

Ratusan Pebulu Tangkis Berebut Trofi Bupati Cup

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Penulis: Amin Bashiri
ANTUSIAS: Peserta Bupati Cup Badminton Sumenep berfoto bersama usai pembukaan di lapangan Kelurahan Pajagalan, Selasa (10/11).
ANTUSIAS: Peserta Bupati Cup Badminton Sumenep berfoto bersama usai pembukaan di lapangan Kelurahan Pajagalan, Selasa (10/11).

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SUMENEP, RadarMadura.id – Kejuaraan Bupati Cup 2026 menjadi salah satu strategi PBSI Sumenep untuk menyiapkan atlet potensial sebelum menghadapi kompetisi di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Sebanyak 339 pebulu tangkis dari berbagai kelompok usia akan bertanding dalam kompetisi yang digelar di GOR Sumekar kemarin (10/11).

Kejuaraan ini dijadwalkan berakhir 13 November. PBSI Sumenep akan memanfaatkan kompetisi ini untuk memantau kemampuan atlet, khususnya kelompok usia muda, sebagai bahan pembinaan menuju kejuaraan tingkat provinsi.

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Ketua PBSI Sumenep Mohamad Iksan mengatakan, Bupati Cup menjadi wadah untuk menemukan bibit atlet yang memiliki potensi dan kemampuan.

Atlet yang berkualitas diharapkan bisa dipersiapkan untuk mewakili Sumenep pada kejuaraan mendatang.

”Tujuan pertama mencari bibit atlet potensial untuk dipersiapkan mengikuti kejuaraan tingkat Provinsi Jawa Timur. Kedua, memberikan ruang kepada atlet-atlet muda untuk mengembangkan bakatnya,” ujarnya.

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Menurut dia, kesempatan bertanding sangat penting untuk mengukur kemampuan sekaligus membentuk mental kompetitif atlet.

Melalui persaingan yang ketat, para peserta diharapkan mengetahui kekurangan masing-masing sehingga bisa menjadi bahan evaluasi saat latihan.

Kejuaraan ini mempertandingkan 12 nomor dengan total 16 kategori. Peserta berasal dari kelompok prausia dini, usia dini, anak-anak, pemula, remaja, taruna, hingga dewasa.

”Panitia juga membuka kategori antarklub dan veteran untuk kelompok usia 40–50 tahun serta di atas 50 tahun,” ungkap Iksan.

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Editor : Amin Bashiri
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