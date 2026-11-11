Terhitung Mulai November, Robby Pilih Hengkang dari Tim Yamaha LFN HP969

SAMPANG, RadarMadura.id – Rider asal Kota Bahari Murobbil Vitoni keluar dari tim Yamaha LFN HP969. Pria yang karib disapa Robby Sakera itu, tahun depan bakal bergabung dengan tim baru untuk kembali balapan pada kejuaraan nasional.

Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jatim Nanang Novita mengatakan, Robby Sakera secara resmi keluar dari tim mekanik motornya, Yamaha LFN HP969. Pengunduran diri Robby mulai berlaku sejak bulan ini (November).

”Iya benar, Robby mengundurkan diri dari timnya (LFN HP969),” katanya.

Advertisement Menurutnya, Robby memilih meninggalkan tim Yamaha LFN HP969 tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, Yamaha LFN HP969 tahun depan tidak akan lagi mengikuti balapan tingkat nasional.

”Mulai tahun depan LFN HP969 tidak lagi balapan pada balapan nasional. Kabarnya, bakal fokus pada balapan Asia Road Racing Championship (ARRC). Sehingga Robby memutuskan keluar dari tim tersebut,” katanya.

Dijelaskan, kondisi Robby Sakera saat ini sudah kembali normal. Artinya, mulai tahun depan, rider asal Kota Bahari tersebut bakal mulai kembali balapan dimulai dari kejuaraan nasional.

Advertisement ”Tapi tim yang bakal diperkuat Robby sementara masih dirahasiakan,” ungkapnya.

Dia berharap, Robby tahun depan bisa kembali ngaspal di arena balapan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, Robby bakal mulai mengikuti balapan pada tingkat nasional.