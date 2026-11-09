Tujuh Petarung MMA Pamekasan Berlaga di Popda

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kontingen olahraga pelajar Pamekasan mendapat tambahan kekuatan dari cabang mixed martial arts (MMA).

Sebanyak tujuh atlet diikutsertakan untuk tampil di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur.

Tujuh atlet tersebut terdiri atas empat putra dan tiga putri. Mereka akan tampil di nomor stand fight dan MMA dengan pembagian tiga kelompok usia.

Advertisement Pelatih IBCA MMA Pamekasan Abisibah mengatakan, keikutsertaan atlet binaannya dalam ajang tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan. Dia berharap seluruh atlet mampu menunjukkan hasil latihan selama persiapan.

”Persiapan sudah kami lakukan. Kami berharap anak-anak bisa tampil maksimal, menjaga kondisi, dan tetap fokus selama pertandingan,” ujarnya.

Di sektor putra, Abrol Jamil dan Galang Pradptya Permana akan turun pada stand fight youth A.

Advertisement Abrol bertanding di kelas 47,7 kilogram, sedangkan Galang di kelas 61,2 kilogram.

Sementara itu, Alfin Faza Khoirul Huda memperkuat Pamekasan pada nomor MMA youth B kelas 62 kilogram. Raden Umar Saed turun di stand fight youth C kelas 40 kilogram.

”Untuk sektor putri, terdapat Inez Quinta Destyaningrum dan Rifaatul Kamilah Arif. Keduanya akan bertanding pada stand fight youth B, masing-masing di kelas 44 dan 52 kilogram,” urainya.

Satu atlet lainnya, Lely Saskiya, akan turun pada nomor MMA youth C kelas 57 kilogram. Abisibah berharap keikutsertaan tujuh atlet tersebut bisa memberikan hasil positif.