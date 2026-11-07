Atlet Atletik Sabet Medali Emas

BANGKALAN, RadarMadura.id – Atlet asal Kabupaten Bangkalan kembali membuktikan taji di panggung Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026.

Buktinya, atlet putri Naura Khalisyah Andhika sukses menyabet medali emas di nomor lomba lari 1.500 meter.

Keberhasilan Naura di atas lintasan menambah pundi-pundi medali bagi Kota Dzikir dan Shalawat.

Advertisement Torehan manis itu menjadi bukti bahwa potensi dan pembinaan atlet muda Bangkalan mampu berbicara banyak di level regional.

Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Prestasi Olahraga (PPO) Dispora Bangkalan Ninik Anggraini mengapresiasi determinasi yang ditunjukkan pelari muda asal Kota Salak selama bertanding di popda.

Menurut Ninik, capaian yang ditoreh Naura merupakan buah manis dari kedisiplinan dan kerja keras selama masa latihan.

Advertisement ”Prestasi ini tentu sangat membanggakan warga Kabupaten Bangkalan. Kami berharap keberhasilan Naura bisa menjadi penyemangat bagi atlet lainnya,” tuturnya.

Dia optimistis, raihan medali emas dari nomor lomba lari 1.500 meter tersebut bakal berdampak positif bagi atlet dari cabang olahraga (cabor) lain yang tengah berjuang di popda.