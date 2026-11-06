Tonton MU Kontra Arema, Warga Madura Penuhi SGMRP

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dukungan publik sendiri dipastikan mengiringi perjuangan Madura United (MU).

Suporter tuan rumah diperbolehkan hadir langsung saat Laskar Sape Kerrap menjamu Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP) Pamekasan hari ini (6/11).

Kepastian itu diperoleh setelah manajemen Madura United kembali berkoordinasi dengan pihak keamanan. Langkah tersebut juga tidak lepas dari inisiatif Aliansi Suporter Madura Bersatu.

Advertisement Namun, kebijakan berbeda berlaku bagi pendukung tim tamu. Suporter Arema FC tetap tidak diperbolehkan hadir di stadion.

SSO Madura United Sapto Wahyono memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut mengawal proses tersebut.

Dia meminta kesempatan ini dijaga bersama agar pertandingan berlangsung aman dan tertib.

Advertisement ”Pertandingan dipastikan bisa dihadiri suporter tuan rumah. Sementara suporter tim tamu tetap tidak diperbolehkan hadir,” ujarnya.

Sapto berharap seluruh elemen suporter ikut menjaga stadion sebagai rumah kebanggaan masyarakat Madura. Dukungan di tribun harus tetap berjalan dengan tertib.

”Mari bersama-sama kita jaga rumah kita,” tegasnya.

Di luar persoalan suporter, duel Madura United kontra Arema juga menyimpan catatan persaingan menarik. Kedua tim memiliki rekor relatif berimbang dalam sembilan pertemuan terakhir.