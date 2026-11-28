SAMPANG, RadarMadura.id – Seorang warga lanjut usia (lansia) ditemukan meninggal di salah satu toilet Hotel Camplong, Sampang, Kamis (26/11).

Korban merupakan Jasran Sani Busran Mahmud, 61, warga Desa/Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Kapolsek Camplong Sampang Iptu Dwi Abdillah menyatakan, korban berangkat dari Pulau Borneo secara berombongan ke Sumenep untuk menghadiri haul akbar, Selasa (24/11).

Advertisement Rombongan keluarga itu tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sekitar pukul 03.00, Kamis (26/11).

Saat itu korban masih dalam kondisi sehat dan sempat makan dan minum kopi dalam perjalanan menuju Kota Keris.

Di tengah perjalanan, korban sempat minta diolesi minyak angin karena asam lambungnya kambuh.

Advertisement Setelah sampai di Hotel Wisata Pantai Camplong, rombongan itu berhenti untuk beristirahat sekirar pukul 08.00.

Sementara korban meminta izin ke rombongan lainnya untuk pergi ke toilet. Namun, korban tak kunjung kembali.

”Akhirnya, Eliyani yang merupakan saudara dari korban melapor kepada ketua rombongan. Setelah dilakukan pencarian dan pengecekan di toilet hotel, ternyata korban sudah tergeletak di dalam toilet hotel,” ujarnya.

Korban akhirnya dilarikan ke Puskesmas Camplong untuk mendapat pemeriksaan medis.