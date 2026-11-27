SAMPANG, RadarMadura.id – Wakil Bupati (Wabup) Sampang Ahmad Mahfudz menghadiri sosialisasi uji tanah untuk pengembangan fasilitas Engineering, Procurement, Construction, Installation, and Commissioning (EPCIC) Searah Ketapang II Ltd, Jumat (27/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Pemkab Sampang tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ahmad Mahfudz mengatakan, sosialisasi uji tanah pengembangan fasilitas EPCIC Searah Ketapang II Ltd merupakan bagian penting untuk memastikan kegiatan eksplorasi sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Sampang berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi.

”Pemkab Sampang memastikan eksplorasi SDA mengedepankan prinsip transparansi, komunikasi, dan sinergi antara perusahaan, Pemkab Sampang, dan masyarakat,” katanya.

Advertisement Pria yang karib disapa Lora Mahfudz itu berharap, kegiatan eksplorasi SDA di Kabupaten Sampang tidak hanya memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Namun, juga mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dari aspek sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

”Terutama bagi kehidupan sosial, ekonomi masyarakat Sampang, terutama di daerah terdampak,” katanya.

Advertisement Menurut dia, kebutuhan energi nasional terus meningkat. Karena itu, optimalisasi sumber daya energi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

”Kegiatan uji tanah dilakukan agar eksplorasi minyak dan gas (migas) di wilayah pantai utara (pantura) Kabupaten Sampang bisa berjalan dengan efektif,” ungkapnya.

Meski demikian, keberhasilan kegiatan tersebut tidak hanya ditentukan aspek teknis dan operasional. Dukungan serta kesepahaman seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, juga menjadi faktor penting.

Terlebih, di sekitar lokasi kegiatan terdapat aktivitas ekonomi masyarakat. Khususnya nelayan yang telah beroperasi sebelum adanya kegiatan migas.

”Seluruh kegiatan, mulai perencanaan hingga tahap pelaksanaan di wilayah operasi, termasuk aspek keselamatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan begitu, potensi kesalahpahaman bisa diminimalkan,” katanya.