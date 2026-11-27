KARANG PENANG, RadarMadura.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan rekonstruksi Jembatan Bungcarba Desa Karang Penang Oloh.

Proyek yang berada di ruas Karang Penang Oloh-Poreh Kecamatan Karang Penang itu dikerjakan CV. Bintang Kenari.

Pantauan mediaini, proyek jembatan yang didanai oleh Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 1,4 miliar itu tidak dilengkapi dengan papan nama. Selain itu, pekerja di lapangan juga tidak dilengkapi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Karena itu, kegiatan tersebut disinyalir melanggar Permen PUPR 10/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Advertisement Di sisi lain, material yang digunakan, seperti besi pilar jembatan terlihat berkarat. Pada sisi fondasi jembatan juga terlihat tidak sama. Diduga pelaksana menggunakan campuran batu kapur. Indikasinya, batu yang digunakn di bagian atas berwarna putih.

Data yang dihimpun JPRM, pekerjaan rekonstruksi jembatan tersebut dimulai awal Oktober lalu. Sedangkan target pekerjaan harus tuntas Senin (28/12). Progres pembangunan disebut masih 50 persen.

”Pekerjaan dimulai sejak 1 Oktober lalu,” kata Kepala Tukang Muhammad Busri di lokasi kemarin (26/11).

Advertisement Pria yang akrab disapa Pak Mat itu mengklaim pekerjaan berjalan sesuai target. Setidaknya, ada sekitar 24 tukang yang didorong untuk menyelesaikan pekerjaan jembatan di Dusun Bungcarba tersebut. ”Ada pekerja yang belum masuk,” ungkapnya.

Terpisah, Penanggung Jawab Pekerjaan CV Bintang Kenari Muhsin menyatakan, progres pekerjaan berjalan sesuai target. Dia mengupayakan semaksimal mungkin agar pekerjaan selesai sebelum batas waktu yang ditentukan.