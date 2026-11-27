SAMPANG, RadarMadura.id – Bupati Sampang Slamet Junaidi menerima audiensi Tim Aksara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Pringgitan Pendapa Trunojoyo, Kamis (26/11) sore. Pertemuan tersebut membahas kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan potensi dan kemajuan daerah.

Slamet Junaidi mengapresiasi inisiatif Tim Aksara Unesa yang memilih Kabupaten Sampang sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir Kota Bahari.

”Sehingga bisa mendorong pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir,” katanya.

Advertisement Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi melalui penerapan inovasi dan pendampingan masyarakat merupakan langkah positif yang perlu didukung. Namun, pelaksanaan program harus dikoordinasikan sejak awal dengan Pemkab Sampang agar selaras dengan arah pembangunan daerah.

”Agar program dari perguruan tinggi dapat disinergikan dengan program pembangunan dan bisa dilakukan pendampingan oleh Pemkab,” katanya.

Advertisement Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Tim Aksara Unesa dalam membantu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat Sampang. Dia berharap koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kota Bahari dapat terjalin dengan baik sejak awal.

Dengan koordinasi tersebut, Pemkab melalui instansi terkait dapat ikut melakukan pemantauan dan pendampingan. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.