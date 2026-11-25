SAMPANG, RadarMadura.id – Pengajuan pemberhentian Wijaya Romantha Marsandi (WRM) direspon oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tersangka kasus dugaan korupsi BLUD RSMZ itu terancam diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kabid Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Sampang Hendro Sugiarto mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan pemberhentian sementara WRM karena tersandung dugaan tipikor BLUD. Pengajuan tersebut diajukan pada BKN.

”Perteknya kami ajukan pada BKN sejak Senin (9/11) agar diberikan rekomendasi untuk pemberhentian sementara WRM,” katanya.

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Menurutnya, BKN telah merespon permohonan yang diajukan BKPSDM. Pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari BKN terkait pemberhentikan WRM.

”Rekomendasinya seusai dengan regulasi. Jika ASN ditahan diberhentikan sementara,” terangnya.

Advertisement Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, lanjut Hendro, pihaknya bakal menindaklanjuti dengan mengajukan surat perberhentian kepada RSMZ terlebih dahulu. Lalu surat tersebut diteruskan ke Sekkab dan Bupati Sampang.