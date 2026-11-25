SAMPANG, RadarMadura.id – Puskesmas Banyuanyar mengalokasikan anggaran untuk belanja bahan kegiatan kantor sebesar Rp 59.365.300. Dana tersebut dimanfaatkan untuk belanja sabun, alat pel, sapu lidi, pengharum laundry plastik dan yang lainnya.

Kepala Puksesmas Banyuanyar Lilik Suryani menyampaikan, belanja perabotan kantor tersebut dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, belanja dipecah menjadi 24 item. Sedangkan pada tahap dua belanja dikhusukan pada 19 item yang hampir sama.

”Untuk tahap satu sudah dibelanjakan dan dicairkan. Sedangkan tahap dua belum pencairan dan proses dibelanjakan,” katanya kemarin (24/11).

Advertisement Data yang diterima koran ini, item belanja pada tahap satu ada belanja sabun cuci tangan 150 pcs, pembersih cuci tangan 100 botol, tisu 150 pcs, dan sejumlah kebutuhan lainnya. Lalu, pada tahap dua Puskesmas Banyunyar juga tercatat belanja sabun cuci tangan 100 pcs, tisu nice 105 pcs, bayclin 60 botol, dan sejumlah perabotan lainnya.

”Untuk pewangi laundry itu (dimanfaatkan) cuci sprei pasien dan baju pelayanan yang setiap hari dicuci,” ungkap Lilik.

Advertisement Menurutnya, belanja tersebut bersifat fluktuatif sesuai kebutuhan. Pagu anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut belum terserap semua.

”Pagu tidak harus habis, (belanja) sesuai kebutuhan,” paparnya.

Terpisah, Sekretaris Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang Absul meminta agar puskesmas lebih transparan pengelolaan anggaran BLUD. Sebab, dana tersebut merupakan uang negara yang harus dibelanjakan sesuai peruntukannya.

Dia juga mendorong agar puskesmas lebih mengedepankan asas efisiensi dalam belanja kebutuhan pelayanan.