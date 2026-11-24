SAMPANG, RadarMadura.id - Inspektorat Sampang mendorong semua pihak untuk berperang melawan korupsi di Kota Bahari.

Terdapat sejumlah kegiatan yang digelar untuk mendukung gerakan anti korupsi. Kegiatan tersebut juga digelar untuk memperingati hari Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Inspektur Inspektorat Sampang Ariwibowo Sulistyo mengatakan, peringatan hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember.

Advertisement Pihaknya bakal melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan birokrasi. Di antaranya mengenalkan pentingnya antikorupsi dan bahaya korupsi.

”Setiap pelaksanaan Hakordia, kami selalu melaksanakan berbagai kegiatan antikorupsi,” katanya.

Advertisement Ari mengungkapkan, ada sejumlah kegiatan yang diagendakan pada peringatan hakordia tahun ini.

Di antaranya, senam bersama, gerakan pangan murah, dan bazar UMKM. Termasuk juga kegiatan dongeng nilai dari dari sebuah kejujuran dan bedah buku antikorupsi.

Menurutnya, kegiatan mendongeng tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai antikorupsi pada anak sejak dini. Di antaranya menilai dari kejujuran, disiplin waktu dan sebagainya.

”Karena disiplin waktu juga bagian dari pencegahan korupsi,” ungkap Ari.

Pihaknya berharap, peringatan hakordia berlangsung meriah. Tujuannya untuk melakukan pencegahan sejak dini dan memberikan penyadaran terhadap masyarakat bahwa korupsi sangat berbahaya.