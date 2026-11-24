SAMPANG, RadarMadura.id – Jaringan jalan di kabupaten Sampang merupakan jalur vital penghubung antar daerah di Pulau Madura, utamanya jalur selatan yang mencatat Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) terbesar dibandingkan pada jalur pantura Madura.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sampang menyebut, hampir 95 persen kendaraan melewati Jalan Halim Perdanakusuma atau Jalan Lingkar Sampang (JLS).

Keberadaan JLS ini bukan lagi menjadi jalur alternatif, tetapi sudah menjadi jalur utama bagi pengendara dari Kabupaten Pamekasan menuju Kabupaten Bangkalan, atau sebaliknya.

Advertisement Seiring dengan semakin banyaknya kendaraan berat yang melintas, berdampak pada konstruksi jalan aspal mulai mengalami tekanan pembebanan yang berlebih.

Karena itu, DPUPR Sampang menganggarkan pemeliharaan berkala untuk mengembalikan fungsi jalan dan tingkat kemantapan fisik menjadi seperti kondisi awal beroperasi.

Plt Kepala Dinas PUPR Sampang Siti Muatifah menyampaikan, Jalan Halim Perdanakusuma atau JLS sejak diresmikan pada 31 Januari 2023 oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, telah mengubah rute lalu lintas antar kota di Pulau Madura.

”Ada kecenderungan kendaraan umum, kendaraan pribadi maupun angkutan niaga yang melintasi Kabupaten Sampang lebih memilih jalur JLS daripada melewati kawasan kota,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan volume kendaraan menyebabkan konstruksi jalan aspal mulai mengalami tekanan yang berlebih, terutama akibat semakin banyaknya truk tronton dengan tonase beban yang besar.

Pada dasarnya jalan aspal memiliki batasan beban layan maksimum dan umur rencana tertentu yang jika dilampaui, akan mempercepat kerusakan berupa lendutan atau retakan.

Pejabat yang akrab disapa Atik itu menjelaskan, pihaknya saat ini melakukan rekonstruksi jalan aspal pada segmen yang permukaannya mengalami penurunan atau settlement.