SAMPANG, RadarMadura.id – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta KP) Sampang memastikan stok pupuk aman memasuki masa tanam (MT) satu. Bahkan, kebutuhan pupuk subsidi tahun depan berpotensi ada peningkatan.

Plt Kepala Disperta KP Sampang Nurdin menyampaikan, sejumlah petani di wilayah Kota Bahari mulai melakukan persiapan menghadapi MT satu.

Persiapan tersebut meliputi pengolahan lahan hingga pemenuhan sarana produksi pertanian, termasuk kebutuhan pupuk.

Advertisement ”Saat ini stok pupuk aman dan masih banyak hingga akhir tahun. Jadi petani tidak perlu khawatir,” katanya Senin (23/11).

Alokasi pupuk saat ini sebanyak 15.029.359 ton. Perinciannya, Urea 8.936.034 ton dan NPK 6.093.325 ton. Pupuk subsidi tersebut hanya bisa diserap oleh petani yang masuk Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).

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Advertisement Nurdin menambahkan, tahun depan alokasi pupuk diwacanakan mengalami kenaikan seiring berjalanya program Pertanian Modern – Advanced Agriculture System (PM-AAS).

”Harapannya petani menggunakan pupuk bersubsidi sesuai dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah. Jangan sampai dimanfaatkan untuk yang lain supaya ketersediaan pupuk sesuai peruntukan,” imbuhnya.

Disperta KP mendorong petani agar menggunakan pupuk organik. Pihaknya juga sudah memberikan pelatihan membuat pupuk organik. Harapannya, petani bisa mengurangi ketergantungan penggunaan pupuk kimia.