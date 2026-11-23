SURABAYA, RadarMadura.id – Tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Kabupaten Sampang saat ini memasuki tahap akhir. Sebab, serangkaian kegiatan penelitian kompetensi telah dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur.

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang Bayu Pamungkas Kusprastyo mengatakan, hasil asesmen untuk seleksi eselon II masih belum selesai. "Hasilnya belum keluar, baru selesai sesi tahap satu," katanya.

Menurutnya, enam peserta yang mengikuti seleksi eselon II mengikuti sejumlah rangkaian tes. Mulai dari asesmen, wawancara hingga tes kesehatan. "Asesmen sudah selesai pada Senin (16/11)," imbuh Bayu.

Advertisement Dijelaskan, masih tersisa satu tahapan lagi yang harus dilalui peserta. Yakni, peserta akan mengikuti tes kesehatan. "Terakhir Senin (23/11) tes kesehatan. Setelah itu dilakukan penetapan," ucapnya.

Dikonfirmasi di tempat terpisah, salah satu peserta seleksi eselon II Nurul Sarifah membenarkan bahwa hari ini (23/11) dijadwalkan tes kesehatan. Namun, dia tidak berani memastikan apakah tahapan tersebut masuk tahap terakhir.