SAMPANG, RadarMadura.id – Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2027 untuk daerah sudah dibahas. Hasilnya, anggaran yang diterima Sampang tahun ini naik jika dibanding tahun lalu.

Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sampang Abdi Barri Salam mengatakan, kenaikan alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Sampang pada tahun depan memberikan angin segar. Draf kenaikan tersebut telah disepakati oleh gubernur Jawa Timur.

"(Kenaikan) itu juga sudah berdasarkan surat resmi dari Biro Perekonomian," katanya.

Advertisement Berdasarkan hasil pembahasan, anggaran DBHCHT yang akan diperoleh Kabupaten Sampang tahun depan Rp 26 miliar. Nominalnya bertambah Rp 500 juta dari jumlah awal Rp 25,5 miliar.

"Itu belum termasuk silpa. Kalau pembahasan silpa itu nanti di Januari," tambahnya.

Dijelaskan, penambahan alokasi DBHCHT Kabupaten Sampang disebabkan beberapa faktor. Salah satunya karena penegakan hukum yang berjalan optimal dan peningkatan jumlah industri hasil tembakau (IHT) legal yang mulai menjamur.

Advertisement "Hal itu berdasarkan data pada 2026," paparnya.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Sampang Haryono bersyukur alokasi DBHCHT Kabupaten Sampang bertambah. Dia berharap penggunaan anggaran tersebut bisa tepat sasaran.