SAMPANG, RadarMadura.id – Bupati Sampang Slamet Junaidi menghadiri pertemuan dengan delegasi Maedin General Trading dari Arab Saudi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/11). Pertemuan yang berlangsung di Aula Wilwatikta tersebut membahas peluang investasi dan kerja sama pengembangan sektor kesehatan di Jawa Timur.

Slamet Junaidi mengatakan, kehadirannya merupakan bagian dari pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama delegasi Maedin General Trading. Agenda tersebut menjadi ruang penjajakan peluang kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

”Kegiatan ini menjadi bagian dari peluang investasi di sektor kesehatan yang diinisiasi oleh Pemprov Jatim,” katanya.

Advertisement Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi sinyal positif bagi daerah untuk membuka peluang kerja sama dengan investor dari Arab Saudi. Peluang investasi itu diharapkan dapat mendorong pengembangan layanan kesehatan, termasuk di Kabupaten Sampang.

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”Kegiatan penjajakan investasi sektor kesehatan bersama delegasi Arab Saudi ini menjadi peluang untuk membuka kerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah (Sampang),” katanya.

Advertisement Pria yang karib disapa Aba Idi itu menegaskan, Pemkab Sampang terbuka terhadap peluang investasi dari berbagai pihak. Menurutnya, investasi yang tepat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengembangan fasilitas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

”Khususnya dalam pengembangan fasilitas, sarana, dan mutu pelayanan kesehatan,” katanya.

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Dia berharap penjajakan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan yang lebih konkret antara Pemprov Jatim, Pemkab Sampang, dan pihak investor. Dengan demikian, peluang investasi tersebut dapat direalisasikan untuk mendukung kemajuan sektor kesehatan di Kota Bahari.