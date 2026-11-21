SAMPANG, RadarMadura.id – Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa dua warga Sampang menjadi perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sampang.

Warga Sampang yang menjadi korban TPPO yakni Uswatun Hasanah (UH), 35, diduga menjadi korban TPPO di Riyadh, Dubai, dan Kota Al-Uyun. Kedua, Nurul Hasanah (NH) yang diduga menjadi korban TPPO di Benghazi, Libya. Namun, keduanya saat ini berhasil dipulangkan oleh tim gabungan dari Pemkab bersama Kejari Sampang.

Ketua PCNU Sampang KH Itqon Bushiri mengatakan, kasus dugaan TPPO tersebut menjadi perhatian warga Kota Bahari. Pasalnya, dua warga Sampang UH dan NH menjadi korban TPPO di luar negeri. Tapi, keduanya berhasil dipulangkan oleh tim gabungan Pemkab bersama Kejari Sampang.

Advertisement ”Diharapkan seluruh warga Sampang, untuk tidak tergiur dengan iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri,” katanya.

Menurutnya, bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal, melanggar hukum dan berpotensi mengancam keselamatan. Sebab, keselamatan para buruh tidak bisa terpantau jika menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal.

”Masalah kesehatan (bagi PMI ilegal) kita tidak tahu. Tolong diingat, TPPO ini masuk pada kejahatan kemanusiaan berupa human trafficking (perdagangan manusia),” ucapnya.

Advertisement Kiai Itqon mengaku sangat menghawatirkan keselamatan PMI yang berangkat dari jalur ilegal. Sebab, bisa saja oknum tertentu menyalahgunakan wewenang dan memanfaatkan PMI tersebut untuk tujuan negatif.

”Beruntung NH masih bisa dipulangkan dengan selamat. Kadang-kadang kan ada PMI (ilegal) saat pulang dari luar negeri sudah tidak punya ginjal, diduga ada pencurian organ manusia,” ungkapnya.

KH Itqon menyarankan warga Indonesia, khususnya masyarakat Kota Bahari, bekerja di dalam negeri saja. Sebab, jika nekat bekerja di luar negeri tapi melalui cara yang ilegal, maka tidak akan terjamin keamanannya.

”Jangan tergiur dengan iming-iming apapun saat ada yang menawari menjadi PMI ilegal,” tuturnya.