SAMPANG, RadarMadura.id – Pengurangan dan belum meratanya pemberian insentif bagi guru taman kanak-kanak (TK) yang belum bersertifikasi menjadi perhatian Dewan Pendidikan (DP) Sampang.

Kondisi tersebut dinilai dilematis karena masih banyak guru yang kesejahteraannya belum memadai.

Karena itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Sampang diminta mengutamakan skala prioritas dalam penganggaran.

Advertisement Ketua Dewan Pendidikan Sampang Imam Abu Holid menyampaikan, efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak terhadap sejumlah program di daerah.

Termasuk pemberian insentif bagi guru TK. Meski demikian, dia berharap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kesejahteraan guru nonsertifikasi.

”Paling tidak di tahun depan penerima harus di-rolling biar sama mendapatkan,” katanya Kamis (19/11).

Advertisement Dia menyebutkan, jumlah penerima insentif saat ini hanya sekitar 1.200 orang dari total 2.500 guru yang belum bersertifikasi.

Sementara itu, nominal insentif yang diterima juga berkurang dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,5 juta. Dengan kondisi tersebut, para guru diminta bersabar.

”Kalau asas pemerataan mungkin pembagiannya kecil, tapi mungkin harapan saya ada pergantian penerima,” tambahnya.

Selain persoalan insentif, Imam juga menyoroti besarnya anggaran belanja makanan dan minuman (mamin) serta operasional kantor di dispendik yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar.