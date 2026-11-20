JRENGIK, RadarMadura.id – Dugaan pengurangan volume pekerjaan tidak hanya terjadi di SDN Taman 1, Jrengik. Kegiatan rehabilitas ruang kelas SDN Margantoko 1 juga terindikasi ada pengurangan volume pekerjaan.

Pengurangan volume pekerjaan diduga terjadi pada rangka plafon. Ukuran glass reinforced cement (GRC) yang dipasang pada plafon yakni 120 x 240 sentimeter. Namun, tidak terlihat ada skrup pada GRC bentang 240 cm.

Advertisement Sementara, pada bentang GRC 120 cm terpasang satu garis skrup memanjang. Hal itu mengindikasikan jika jarak rangka plafon 60 cm. Selain itu, pemasangan reng-reng ditengarai tidak sesuai gambar kerja atau lebih dari 25 cm.

Samsul Arifin selaku pelaksana lapangan CV Brahmana Jaya mengatakan, progres pekerjaan di SDN Margantoko 1 hampir sama dengan di SDN Taman 1. Pekerjaan yang belum selesai yakni pemasangan keramik dan pengecatan.

”Ada juga pemasangan daun jendela. Tapi, belum datang,” katanya.

Dia mengutarakan, pemasangan plafon sudah seratus persen. Tinggal pengecatan yang belum dikerjakan. Dia menyebut, jarak rangka plafon sudah disesuaikan dengan gambar, yakni berukuran 60x60 cm.

Advertisement ”Iya, ukurannya (rangka plafon) 60x60 cm,” klaimnya. Namun, Samsul tidak merespons saat ditanya terkait pemasangan reng-reng yang ditengarai lebih dari 25 cm.

Kegiatan rehabilitasi ruang kelas SDN Margantoko 1 dan SDN Taman 1 diawasi oleh CV Bintang Mas Consultant. Dinas Pendidikan (Dispendik) Sampang langsung menindaklanjuti dugaan pengurangan volume pekerjaan tersebut. Yakni, dengan memanggil konsultan pengawas.

Kabid Pembinaan SD Dispendik Sampang melalui Kasi Sarpras Mohammad Jundi menyatakan, pihaknya bakal memanggil konsultan pengawas yang mengawasi dua proyek sekolah tersebut.

Tujuannya, untuk klarifikasi terkait adanya dugaan pengurangan volume pada dua paket kegiatan tersebut.