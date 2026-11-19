SAMPANG, RadarMadura.id – Nasib Nurul Hasanah (NH) yang menjadi korban TPPO di Benghazi, Libya, akhirnya mendapat titik terang.

Perempuan 48 tahun asal Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Kota Sampang, itu berhasil dipulangkan ke tanah air oleh Pemkab Sampang bersama Kejari Sampang.

Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan, pihaknya menjemput langsung korban TPPO di Benghazi, Libya, di bandara yang merupakan warga Kabupaten Sampang. Korban diketahui bernama NH.

Advertisement ”Sebelumnya NH yang menjadi korban TPPO di Libya ini viral di berbagai media sosial (medsos). Alhamdulillah, pada Rabu (18/11) berhasil dipulangkan dan kami jemput di Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” katanya.

Menurutnya, NH diduga menjadi korban TPPO dan terdampar di kawasan konflik di area Benghazi, Libya. Daerah tersebut merupakan kawasan yang tidak ada dari petugas negara Indonesia.

Advertisement ”Kami berupaya untuk memulangkannya dan berkoordinasi dengan Kepala Kejari (Kajari) Sampang Mochamad Iqbal” tuturnya.

Pria yang karib disapa Aba Idi itu menyatakan, tim Kejari Sampang lalu bergerak mencari lokasi keberadaan NH. Setelah melakukan serangkaian upaya pencarian, Kejari Sampang menghubungi dirinya.

”Kami mendapatkan informasi dari Kejari Sampang bahwasanya lokasi NH sudah diketahui. Yakni berada di Benghazi, Libya,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut dia, NH diterbangkan dari Benghazi menuju Istanbul, Turki, pada Selasa (17/11). Lalu NH diterbangkan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan tiba sekitar pukul 18.00.

”Pemulangan NH ini berkat upaya sinergi Kejari Sampang lewat atase hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI). Ini sudah kedua kalinya, warga Sampang yang berhasil dipulangkan oleh Kejari Sampang bersama pemkab,” ucapnya.