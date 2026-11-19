SAMPANG, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggelar santunan terhadap seribu anak yatim di Pendopo Trunojoyo, Sampang, kemarin (19/11). Mereka diharapkan tetap menempuh pendidikan agar masa depan lebih cerah.

Kepala Dinsos PPPA Sampang Moh. Anwari Abdullah mengatakan, santunan anak yatim merupakan agenda rutin yang digelar setiap bulan. Santunan kali ini merupakan penyaluran tahap November dan Desember.

”Total penerima santunan anak yatim hari ini (kemarin) sebanyak 1.000 anak yatim,” katanya.

Advertisement Menurutnya, santunan anak yatim merupakan program unggulan Pemkab Sampang di masa kepemimpinan Bupati Sampang Slamet Junaidi.

”Santunan ini dilaksanakan rutin setiap bulan oleh Pemkab Sampang,” ujarnya.

BERMANFAAT: Kepala Dinsos PPPA Sampang Moh Anwari Abdullah (kiri) mendampingi Ketua TP PKK Sampang Selviana Slamet Junaidi (pegang mik) saat melaksanakan kegiatan santunan anak yatim di Pendopo Trunojoyo, Sampang, Kamis (19/11). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)

Advertisement Ketua TP PKK Sampang Selviana Slamet Junaidi menyampaikan, program santunan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Sampang pada anak yatim. Pemerintah memastikan tidak akan membiarkan anak yatim sendirian.

”Semua anak yatim di Sampang tetap menjadi perhatian kami (Pemkab Sampang),” ucapnya.

Dia berpesan, anak yatim terus menimba ilmu dan tidak putus sekolah. Sebab, masa depan yang cerah bisa diraih di antaranya dengan ilmu pengetahuan.

”Anak yatim tidak boleh putus sekolah, harus tetap bersungguh-sungguh belajar agar bisa mencapai semua mimpinya,” pesannya.

Perempuan berhijab itu mendoakan, semua anak yatim di Kabupaten Sampang bisa menjadi anak yang sukses dan bermanfaat pada sesama. Pihaknya mengajak semua pihak peduli sosial dan menyayangi anak yatim.