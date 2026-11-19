SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN Taman 1 hampir selesai.

CV Sinergi Mitra Andalan sebagai pelaksana proyek menargetkan pekerjaan rehab tiga ruang kelas siswa tersebut selesai akhir November.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pekerja terlihat sedang mengecat plafon ruang kelas pada Selasa (17/11).

Advertisement Ukuran glass reinforced cement (GRC) yang dipasang pada plafon di ruang kelas tersebut yakni 120 x 240 sentimeter.

Diduga volume rangka plafon pada proyek tersebut dikurangi. Indikasinya, rangka melintang pada GRC bentang 240 cm tidak terlihat ada pemasangan skrup.

Padahal, jarak rangka plafon seharusnya 60x60 cm. Pemasangan papan GRC juga terlihat dilakukan dengan pola susun bata.

Advertisement Selain itu, rangka kuda-kuda juga ditengarai tidak sesuai gambar kerja. Di lokasi proyek, terlihat batang skor atau pengaku yang dipasang berjumlah 12.

Sementara dalam gambar kerja, tercatat ada 14 batang. Artinya, dua batang skor diduga tidak dipasang pada setiap rangka kuda-kuda.

Pelaksana Lapangan CV Sinergi Mitra Andalan Samsul Arifin menyatakan, rangka plafon menggunakan jarak 60x60 cm.

Dia menegaskan bahwa pemasangan rangka plafon sudah sesuai dengan perencanaan.