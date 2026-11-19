CERAH: Warga sedang berkendara di area halaman kantor DPRD Sampang, Rabu (18/11).

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Bapemperda DPRD Sampang menilai Kemendagri RI ingkar janji terkait pembuatan regulasi yang mengatur pemilihan kepala desa (pilkades). Buktinya, regulasi itu tidak selesai pada pertengahan November 2026 sebagaimana yang dijanjikan Kemendagri.

Akibatnya, hal itu menghambat pembahasan teknis raperda pemerintah desa (pemdes) yang mengatur tentang regulasi pemilihan kepala desa (pilkades). Padahal, semula Kemendagri meminta bapemperda untuk menunggu pembahasan raperda pemdes tersebut.

Advertisement Ketua Bapemperda DPRD Sampang Muhammad Faruk mengatakan, regulasi dari Kemendagri yang bakal digunakan sebagai pedoman pembahasan teknis raperda pemdes tersebut belum kunjung turun. Terakhir, informasinya sudah selesai dilakukan di Kementerian Hukum (Kemenkum).

”Saat ini masih dalam proses koreksi tentang penulisan dan typo,” katanya.

Menurutnya, semula Kemendagri berjanji pembahasan bakal tuntas paling lambat pertengahan November 2026. ”Tapi, sampai sekarang tidak selesai,” sesalnya.

Advertisement Faruk mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan pembahasan teknis raperda pemdes tersebut. Jika permendagri sudah turun, dia berjanji bakal langsung melakukan pembahasan raperda tersebut.

”Secara substansi ada beberapa yang sudah selesai. Tapi, ada aturan-aturan teknis yang diatur di permendagri tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan, terdapat beberapa klausul pasal pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang diamanahkan harus diatur oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri. Sehingga, pihaknya tetap menunggu permendagri tersebut turun.