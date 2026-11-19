SAMPANG, RadarMadura.id – Sampai saat ini petani masih memproduksi garam. Oleh karena itu, Dinas Perikanan (Diskan) Sampang optimistis target produksi garam bisa tercapai.

Kabid Perikanan Budi Daya Dinas Perikanan Sampang Moh. Mahfud mengatakan, sampai saat ini para petambak masih melakukan produksi kristalisasi garam. ”Aktivitas produksi masih berlangsung,” katanya.

Dia mengaku masih belum merekap total produksi garam terakhir. Data terakhir yang dihimpun oleh Pemkab Sampang hanya sampai September. ”Sampai September capaiannya sekitar 241 ribu ton,” tambahnya.

Advertisement Menurutnya, berdasarkan target produksi garam yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun ini sebesar 307 ribu ton. Dengan begitu, kurang sektar 66 ton garam untuk mencapai target. ”Insyaallah mencapai target,” tegasnya.