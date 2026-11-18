SAMPANG, RadarMadura.id – Searah melalui anak perusahaannya, Searah Ketapang II Ltd., mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ikan asap dan terasi tradisional di Kecamatan Banyuates, Sampang. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan pembuatan, pengemasan, dan pemasaran produk unggulan lokal.

Pelatihan yang menjadi bagian dari Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Searah itu digelar di Pendopo Kantor Kecamatan Banyuates, Senin (16/11). Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sampang dan Kecamatan Banyuates serta melibatkan 25 peserta dari UMKM Srikandi binaan pemerintah kecamatan.

Program ini selaras dengan pilar Economic Diversification atau diversifikasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan potensi usaha lokal. Melalui pelatihan tersebut, para pelaku UMKM dibekali keterampilan mengolah dan mengemas ikan asap serta terasi tradisional agar lebih menarik dan memiliki nilai jual.

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Materi pelatihan tidak hanya berfokus pada kualitas produk dan kemasan. Peserta juga didorong memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai sarana promosi untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Pelaku UMKM diajak membuat konten yang menampilkan produk, proses produksi, hingga cerita di balik usaha keluarga. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas produk sekaligus menarik minat konsumen baru.

Advertisement Selama ini, ikan asap dan terasi menjadi produk khas Banyuates yang sebagian besar diolah secara turun-temurun oleh keluarga. Dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, dan kemampuan pemasaran, produk lokal tersebut diharapkan mampu menembus pasar yang lebih luas, termasuk di luar Kecamatan Banyuates.

Pengembangan UMKM ini juga diharapkan membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, ikan asap dan terasi tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner lokal, tetapi juga dapat berkembang sebagai sumber ekonomi keluarga yang berkelanjutan.

Melalui pilar Economic Diversification, Searah Ketapang berkomitmen terus mendorong pengembangan potensi ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Penguatan kapasitas pelaku UMKM dan kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Sampang.

Camat Banyuates Moh Imam mengapresiasi kegiatan peltihan tersebut. Imam berterimakasih kepada Searah yang telah melaksanakan peltihan untuk UMKM melalui program PPM Searah 2026. Dengan pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan skill SDM para penggerak ekonomi keluarga di Kecamatan Banyuates.

"Para UMKM dilatih mengolah, pengemasan dan pemasaran produk khas olahan ikan asap dan terasi dari Banyuates. Kami berterimakasih kepada Searah," terangnya kepada RadarMadura.id.