SAMPANG, RadarMadura.id – Pemandangan berbeda terlihat di pesisir Kecamatan Camplong, Sampang, Rabu (18/11). Puluhan nelayan berbaju kuning duduk serius menyimak sosialisasi tentang keselamatan dan masa depan mereka.

Mereka antusias mengikuti Sosialisasi Program K3 Nelayan serta Jaminan Sosial Melalui Asuransi Mandiri kepada nelayan yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura.

Kegiatan ini digelar bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, BPBD, dan anggota DPRD Sampang.

Advertisement Kolaborasi lintas instansi ini menjadi bukti bahwa perlindungan nelayan bukan tugas satu lembaga saja. DKP Jatim hadir dengan pembekalan keselamatan melaut, BPBD dengan mitigasi bencana di laut, sementara BPJS Ketenagakerjaan hadir memastikan nelayan terlindungi jaminan sosial.

Hadir sebagai narasumber kegiatan, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Diny Firmani Rahma. Di hadapan para nelayan, dia menjelaskan secara gamblang manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui Asuransi Mandiri, nelayan bisa mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hanya dengan iuran yang sangat terjangkau.

Advertisement Jika terjadi kecelakaan saat melaut, biaya perawatan ditanggung. Jika peserta meninggal dunia, ahli waris berhak menerima santunan.

”Pekerjaan nelayan itu penuh risiko. Ombak dan cuaca tidak bisa diprediksi. Karena itu, kami hadir agar nelayan tidak berjuang sendirian. Ada negara yang melindungi lewat BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Diny.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madura Dwi Bhakti Indra Fitriawan menegaskan komitmennya untuk terus memperluas perlindungan bagi pekerja informal, khususnya nelayan di Madura.

Menurut Indra, nelayan adalah pahlawan pangan dari laut. Mereka berjasa besar menyediakan ikan untuk masyarakat. Sudah seharusnya kerja keras mereka dibalas dengan rasa aman.