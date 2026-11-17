SAMPANG, RadarMadura.id – Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Madura (Gapura) melakukan aksi demonstrasi di kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN) Sampang Senin (16/11).

Mereka mempertanyakan perkara penganiayaan dengan terdakwa Malana Ishak.

Korlap Aksi Gapura Abdan Syakuro menyatakan, Malana Ishak diseret ke meja hijau karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Syaihul Anam.

Advertisement Perkara nomor 171/Pid.B/2026/PN Spg tersebut telah diputus Selasa (20/10).

”Amar putusannya, majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Tapi, justru sampai sekarang terdakwa tidak kunjung ditahan,” ujarnya.

Maka, aksi yang dilakukan untuk mempertanyakan profesionalitas jaksa dalam melaksanakan putusan hakim.

Advertisement Meskipun perkara itu belum inkrah karena terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

Sementara majelis hakim PT Surabaya yang menangani perkara penganiayaan dengan terdakwa Malana Ishak juga telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap terdakwa tertanggal Senin (26/10).

”Ternyata saat kami cek ke Kejari Sampang, terdakwa belum ditahan. Ini yang kami nilai aneh. Padahal sudah ada perintah penahanan dari PT,” katanya.

Kasi Intel Kejari Sampang Diecky Eka Koes Andriansyah berjanji akan segera menyikapi tuntutan yang disampaikan massa aksi.