SAMPANG, RadarMadura.id – Musala Puskesmas Jrengik belum dimanfaatkan hingga Senin (16/11). Padahal, pekerjaan pembangunan sudah selesai pada pekan kedua Oktober 2026.

Proyek yang bersumber dari dana BLUD Puskesmas Jrengik tersebut dimulai pada 12 Agustus. Masa kontrak pekerjaan berlangsung selama 60 hari kalender. Kontrak berakhir 11 Oktober.

Kepala Puskesmas Jrengik Nur Kamariyah irit bicara saat dikonfirmasi terkait pembangunan musala tersebut.

Advertisement Namun, dia mengakui jika bangunan yang dibangun dengan menggunakan dana BLUD tersebut belum ditempati dan belum dilakukan provisional hand over (PHO) atau serah terima.

”Belum (ditempati),” ujarnya saat dikonfirmasi JPRM usai menghadiri rapat dengan Komisi IV DPRD Sampang kemarin.

Nur Kamariyah enggan menjelaskan alasan bangunan musala belum dilakukan serah terima. Dia berdalih sedang sibuk.

Advertisement ”Saya lagi sibuk,” ucapnya sambil berjalan keluar dari halaman kantor dewan.

Proyek senilai Rp 94,8 juta dikerjakan CV Brahmana Jaya. Sementara konsultan pengawas dipercayakan kepada Nurul Hidayat.

Konsultan yang menyusun perencanaan pembangunan musala tersebut adalah Subhan Affandi.

Direktur CV Brahmana Jaya Andre Firmansyah tidak merespons saat dikonfirmasi koran ini. Dia juga tidak menjawab pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp.