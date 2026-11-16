Pajak Perhotelan Minus Ratusan Juta

SAMPANG, RadarMadura.id - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Sampang salah satunya bersumber dari jasa perhotelan. Hingga triwulan keempat, realisasinya belum menunjukkan progres yang baik. Sebab, capainya masih minus ratusan juta.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Hurun Ien mengatakan, pajak jasa perhotelan memang masih rendah. ”Salah satu pemicunya, karena warga yang bermalam di hotel jumlahnya sedikit,” katanya.

Menurutnya, target untuk PBJT jasa perhotelan tahun ini dipatok Rp 500 Juta. Sementara realisasinya sampai Oktober baru tercapai Rp 199 juta atau 39,9 persen. ”Dengan demikian, masih kurang sekitar Rp 300 juta,” tambahnya.