Pajak Perhotelan Minus Ratusan Juta
SAMPANG, RadarMadura.id - Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kabupaten Sampang salah satunya bersumber dari jasa perhotelan. Hingga triwulan keempat, realisasinya belum menunjukkan progres yang baik. Sebab, capainya masih minus ratusan juta.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Hurun Ien mengatakan, pajak jasa perhotelan memang masih rendah. ”Salah satu pemicunya, karena warga yang bermalam di hotel jumlahnya sedikit,” katanya.
Menurutnya, target untuk PBJT jasa perhotelan tahun ini dipatok Rp 500 Juta. Sementara realisasinya sampai Oktober baru tercapai Rp 199 juta atau 39,9 persen. ”Dengan demikian, masih kurang sekitar Rp 300 juta,” tambahnya.
Dijelaskan, ada enam hotel di Kota Sampang yang dikenai pajak. Yakni Hotel Bahagia, Hotel Rahmat, BKPN, Semilir, Camplong dan Hotel Panglima Sudirman. ”Pemilik taat membayar pajak, tapi sampai saat ini jumlah setorang belum sesuai target karena terkendala jumlah pengunjung,” ungkapnya. (ay/yan)
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