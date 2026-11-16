Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sampang

Angka Stunting Dua Tahun Terakhir Belum Dirilis

A
Penulis: Amin Bashiri
KESEHATAN: Seorang anak saat sedang bermain di Alun-alun Trunojoyo beberapa waktu lalu
KESEHATAN: Seorang anak saat sedang bermain di Alun-alun Trunojoyo beberapa waktu lalu

Advertisement

SAMPANG, RadarMadura.id - Kasus stunting di Kabupaten Sampang hingga memasuki akhir tahun masih mengacu pada 2024. Sebab, data terbaru untuk mengetahui perkembangan kondisi gizi anak untuk tahun berjalan hingga saat ini belum dirilis.

Kabid Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Bappeda Litbang Sampang Anas Muslim mengatakan, untuk data terbaru perkembangan status stanting belum dirilis. Institisnya sampai saat ini masih menunggu dari Pemerintah Pusat. ”Data terakhir yang kami punya 2024, terbaru belum dapat,” katanya.

Dijelaskan, angka stunting di Kabupaten Sampang jika merujuk pada data terakhir masih 18,9 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Yakni berdasarkan survei kesehatan Indoesia (SKI) setiap lima tahun dan survei status gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan setiap tahun.

Advertisement

”Kami sempat masuk kabupaten tertinggi di Jawa Timur. Sebab, pada tahun 2023 angka stunting masih 14,1 persen,” tambahnya.

Meski data tahun ini belum dirilis, dia berharap ada penurunan angka kasus stunting terus menyusut. Sebab, Pemkab Sampang telah menggagas beberapa program. ”Semoga saja turun, sebab mulai dari 2023 sampai 2024 ada kenaikan,” ulasnya.

Ditambahkan, penurunan stunting  telah diupayakan pemerintah melalui sejumlah program. Di antaranya program intervensi spesifik (kesehatan) dan sensitif (di luar sektor kesehatan) yang bersumber dari beberapa anggaran. ”Tapi untuk lokus stunting sekarang sudah tidak ada,” pungkasnya. (ay/yan)

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Cegah Infeksi Cacing Usus pada anak, Wujud Nyata Puskesmas Kalianget Menekan Risiko Stunting

Cegah Infeksi Cacing Usus pada anak, Wujud Nyata Puskesmas Kalianget Menekan Risiko Stunting

Kepala Puskesmas Kalianget Susantin menerangkan, pemberian obat cacing menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah dan mengatasi infeksi cacing usus pada anak

Bupati Lukman Dorong Penguatan Kolaborasi, Dalam Mempercepat Pengentasan Stunting

Bupati Lukman Dorong Penguatan Kolaborasi, Dalam Mempercepat Pengentasan Stunting

Bupati Lukman Hakim menyatakan, penanganan stunting membutuhkan langkah terpadu dan terintegrasi. Untuk itu, dia meminta agar program penurunan stunting dilaksanakan secara tepat sasaran dan berbasis data.

Target Tekan Angka Stunting, Dinkes KB Sampang Gelar Gerakan Posyandu Aktif

Target Tekan Angka Stunting, Dinkes KB Sampang Gelar Gerakan Posyandu Aktif

Kegiatan gerakan posyandu aktif dan gerakan stunting yang dilakukan Dinkes KB Sampang bertujuan untuk menekan angka kasus stunting

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer