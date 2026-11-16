Angka Stunting Dua Tahun Terakhir Belum Dirilis

SAMPANG, RadarMadura.id - Kasus stunting di Kabupaten Sampang hingga memasuki akhir tahun masih mengacu pada 2024. Sebab, data terbaru untuk mengetahui perkembangan kondisi gizi anak untuk tahun berjalan hingga saat ini belum dirilis.

Kabid Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Bappeda Litbang Sampang Anas Muslim mengatakan, untuk data terbaru perkembangan status stanting belum dirilis. Institisnya sampai saat ini masih menunggu dari Pemerintah Pusat. ”Data terakhir yang kami punya 2024, terbaru belum dapat,” katanya.

Dijelaskan, angka stunting di Kabupaten Sampang jika merujuk pada data terakhir masih 18,9 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Yakni berdasarkan survei kesehatan Indoesia (SKI) setiap lima tahun dan survei status gizi Indonesia (SSGI) yang dikeluarkan setiap tahun.

Advertisement ”Kami sempat masuk kabupaten tertinggi di Jawa Timur. Sebab, pada tahun 2023 angka stunting masih 14,1 persen,” tambahnya.

Meski data tahun ini belum dirilis, dia berharap ada penurunan angka kasus stunting terus menyusut. Sebab, Pemkab Sampang telah menggagas beberapa program. ”Semoga saja turun, sebab mulai dari 2023 sampai 2024 ada kenaikan,” ulasnya.