Gelar Operasi Zebra Semeru, Polres Sampang  Kerahkan Puluhan Personel

SAMPANG, RadarMadura.id – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sampang menggelar . Dalam kegiatan yang diselenggarakan selama 14 hari itu, polres mengerahkan puluhan personel.

Juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan menjelang Operasi Lilin dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

”Ini operasi wilayah kemandirian dalam rangka menghadapi operasi Nataru yang diawali dengan Operasi Zebra,” katanya.

Advertisement Dalam pelaksanaannya, kepolisian melibatkan sebanyak 47 personel gabungan. Terdiri atas sekitar 25 anggota satuan lalu lintas, sementara sisanya merupakan personel staf dan anggota Bagian Operasi (Bagops) Polres Sampang. ”Puluhan personil tersebut akan turun ke bawah mulai Senin (16/11) sampai Minggu (29/11),” tambahnya.

Dijelaskan, pada Operasi Zebra kali ini ada delapan poin yang menjadi perhatian khusus. Di antaranya, penggunaan ponsel (HP) saat berkendara, penggunaan knalpot brong, pengendara di bawah umur, melawan arus lalu lintas, berboncengan lebih dari satu orang, serta melebihi batas kecepatan. ”Pengemudi roda dua tidak gunakan helm dan kendaraan over dimensi serta over loading,” jelasnya.

Pria asal Jakarta tersebut menjelaskan, pola pengamanan tahun ini lebih mengedepankan upaya preemtif dan preventif berupa edukasi serta kampanye keselamatan berkendara kepada masyarakat. Meski demikian, penindakan tegas berupa tilang tetap diberlakukan secara selektif terhadap pelanggaran yang berpotensi fatal membahayakan nyawa pengendara maupun pengguna jalan lain.

Advertisement ”Misalnya membahayakan orang lain, baru kami tindak. Seperti balapan liar, kami tindak dengan tilang,” ucapnya.

Adapun titik fokus operasi menyasar beberapa kawasan. Di antaranya, kawasan trouble spot (titik kemacetan), black spot (titik rawan kecelakaan), serta sejumlah ruas jalan di wilayah Sampang yang kerap terjadi pelanggaran lalu lintas. ”Lokasi yang biasa banyak ditemukan masyarakat melanggar aturan,” ungkapnya.