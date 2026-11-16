Berterima Kasih pada Kejagung RI Bantu Pulangkan Korban TPPO

SAMPANG, RadarMadura.id – Bupati Sampang Slamet Junaidi berkomitmen untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bahari. Hal tersebut disampaikan oleh pria yang karib disapa Aba Idi itu saat menghadiri podcast bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta, Kamis (12/11).

Aba Idi menuturkan, institusinya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang yang dipimpin Mochamad Iqbal baru saja berhasil menyelamatkan korban TPPO di Riyadh. Korbannya berinisial UH, warga Sampang. ”Ini bentuk kerja nyata Kejagung melalui Atase KBRI Riyadh dan Kejari Sampang yang terus bersinergi dengan Pemkab Sampang,” katanya.

Menurutnya, terkait pemulangan korban TPPO tersebut, Pemkab Sampang berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan UH yang berhasil dipulangkan dari Riyadh. Sebab, UH tidak ingin mengalami pengalaman bekerja yang kurang baik di Riyadh. ”Korban UH berkeinginan untuk lebih dekat dengan keluarganya. Tidak ingin lagi bekerja ke luar negeri,” ucapnya.

Advertisement Dijelaskan, UH berkeinginan untuk berjualan. Dia lalu berkomunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yaitu (disnaker) untuk melakukan pembinaan pada UH. ”Karena kami punya BLK, selanjutnya minta disnaker untuk memberikan pelatihan kepada UH dan saat ini sudah berjalan,” tuturnya.

Aba Idi menegaskan, Pemkab Sampang bakal membantu UH. Salah satunya terkait permodalan usaha. ”Sehingga, UH yang merupakan warga Sampang ke depan nanti bisa lebih mandiri dari sektor ekonomi. Harapan kami, nanti tidak perlu bekerja di luar negeri,” harapnya.

Aba Idi juga menyampaikan terima kasih kepada Atase Kejagung KBRI Riyadh yang sudah membantu warganya saat menjadi korban TPPO di Riyadh. Sebab, menempuh perjalanan kurang lebih empat jam untuk menuju lokasi penjemputan UH. ”Kami juga berterima kasih kepada Kejari Sampang yang telah berhasil memulangkan UH. Semua itu berkat catatan resep obat majikan hingga akhirnya bisa mengetahui titik koordinat lokasi UH,” bebernya.

Advertisement Aba Idi menambahkan, ke depan jika ada warga Sampang yang menjadi korban TPPO, maka bisa langsung menghubunginya. ”Kami bersama dengan Kejari Sampang dan Kejagung RI berkomitmen untuk bekerja dan berjuang untuk memulangkan PMI,” tandasnya.

Sementara itu, Kajari Sampang Mochamad Iqbal menyatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Atase Kejagung RI yang telah membantu pemulangan warga Sampang yang diduga menjadi korban TPPO. Sebab, tanpa bantuan Atase Kejagung RI, semua upaya yang kami lakukan tidak akan berjalan sempurna.