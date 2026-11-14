Poltera Torehkan Catatan Manis, Di Momentum Dies Natalis XIV
SAMPANG, RadarMadura.id – Catatan gemilang berhasil ditorehkan Politeknik Negeri Madura (Poltera).
Yakni, dengan didapatkannya sertifikasi ISO 21001:2025 dan enam penghargaan di ajang Anugerah Diktisaintek.
Istimewanya, prestasi membanggakan tersebut didapat bersamaan dengan momentum Dies Natalis XIV.
Direktur Poltera Politeknik Negeri Madura (Poltera) Laily Ulfiyah menyatakan, Dies Natalis XIV mengusung tema Tumbuh, Berdampak, Jaya Selamanya.
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Itu sejalan dengan berbagai catatan positif yang ditorehkan lembaganya.
Enam penghargaan yang didapatkan di ajang Anugerah Diktisaintek 2026 diterima di Airlangga Convention Center, Surabaya, Selasa (10/11).
Keesokan harinya, Rabu (11/11), Poltera memperoleh sertifikasi ISO 21001:2025 untuk Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP).
”Sertifikasi ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola dan peningkatan mutu layanan pendidikan,” katanya.
Pencapaian itu mencerminkan komitmen serius Poltera dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Serta, berorientasi pada kebutuhan mahasiswa.
”Sejak awal Poltera berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi vokasi di Madura. Selama 14 tahun, Poltera terus berkembang dalam bidang kelembagaan, SDM, sarana prasarana, kerja sama, prestasi, dan inovasi teknologi,” katanya.
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