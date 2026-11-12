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Sampang

Kapolres Sampang Minta Anggota Wujudkan Slogan Kapolri

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Penulis: Hera Marylia
RESMI: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto saat memimpin sertijab tiga Kapolsek di Mapolres Sampang Rabu (11/11). (HUMAS POLRES UNTUK JPRM)
RESMI: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto saat memimpin sertijab tiga Kapolsek di Mapolres Sampang Rabu (11/11). (HUMAS POLRES UNTUK JPRM)

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SAMPANG, RadarMadura.id Tiga kepala kepolisian sektor (Kapolsek) di naungan Polres Sampang resmi berganti sejak Rabu (11/11).

Itu setelah Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) di halaman mapolres.

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, upacara sertijab tersebut digelar di Lapangan Apel Wira Manunggal Wicaksana.

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”Mutasi kali ini berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: KEP/567/X/2026 tertanggal Kamis (29/10),” katanya.

Menurutnya, yang dimutasi kali ini adalah Kapolsek Torjun, Kapolsek Kedungdung, dan Kapolsek Sreseh (lihat grafis).

”Mutasi jabatan anggota (polisi) merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri,” ucapnya.

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Menurutnya, mutasi tersebut dilakukan untuk penyegaran personel.

Mutasi tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier dan peningkatan kompetensi anggota. 

”Tujuannya, untuk menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks,” tegasnya.

Grafis dibantu AI
Grafis dibantu AI

Mantan Kapolres Sumenep itu mengapresiasi kinerja semua pejabat lama. Sebab, sudah mengabdi dan mengemban tugas dengan baik.

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Editor : Hera Marylia
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