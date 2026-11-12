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Sampang

OSIS-MPK SMPN 1 Sampang Punya Nakhoda Baru

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Penulis: Amin Bashiri
PRODUKTIF: Dari kanan, Ketua OSIS Narisah Kheyra Amalia bersama Ketua MPK Muhammad Adil Ariefien saat pelantikan di SMPN 1 Sampang, Senin (9/11).
PRODUKTIF: Dari kanan, Ketua OSIS Narisah Kheyra Amalia bersama Ketua MPK Muhammad Adil Ariefien saat pelantikan di SMPN 1 Sampang, Senin (9/11).

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SAMPANG, RadarMadura.id – OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) masa bakti 20262027 SMPN 1 Sampang dipimpin ketua baru.  Narisah Kheyra Amalia dikukuhkan sebagai ketua OSIS dan Muhammad Adil Ariefien didapuk sebagai ketua MPK. Pelantikan tersebut berlangsung di SMPN 1 Sampang pada Senin (9/11).

Kepala SMPN 1 Sampang Teguh Suprayanto menyampaikan, amanah tersebut bagian kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pihaknya meminta ketua OSIS dan MPK agar terbuka saat menyerap aspirasi masyarakat sekolah. Harapannya, program yang dilaksanakan berdampak untuk lingkungan sekolah dan sekitarnya.

Menurutnya, OSIS dan MPK bisa menjadi jembatan untuk menularkan inspirasi siswa. Baik dari sisi prestasi, etika moral, etika kinerja sehingga bisa melahirkan siswa yang berdaya saing, kompeten, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.

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”SMPN 1 Sampang ini bisa menjadi rumah kedua bagi anak-anak, artinya bisa dimanfaatkan bermain, belajar, dan berdiskusi. Jadilah seperti lilin yang bisa menerangi sekitarnya,” pesannya. (ay/bil)

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Editor : Amin Bashiri
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