OSIS-MPK SMPN 1 Sampang Punya Nakhoda Baru

SAMPANG, RadarMadura.id – OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK) masa bakti 2026–2027 SMPN 1 Sampang dipimpin ketua baru. Narisah Kheyra Amalia dikukuhkan sebagai ketua OSIS dan Muhammad Adil Ariefien didapuk sebagai ketua MPK. Pelantikan tersebut berlangsung di SMPN 1 Sampang pada Senin (9/11).

Kepala SMPN 1 Sampang Teguh Suprayanto menyampaikan, amanah tersebut bagian kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pihaknya meminta ketua OSIS dan MPK agar terbuka saat menyerap aspirasi masyarakat sekolah. Harapannya, program yang dilaksanakan berdampak untuk lingkungan sekolah dan sekitarnya.

Menurutnya, OSIS dan MPK bisa menjadi jembatan untuk menularkan inspirasi siswa. Baik dari sisi prestasi, etika moral, etika kinerja sehingga bisa melahirkan siswa yang berdaya saing, kompeten, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.