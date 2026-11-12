Kemenkes-Bappenas Bantu Relokasi RSMZ, Pembangunan Direncanakan Mulai Tahun Depan

SAMPANG, RadarMadura.id – Proses relokasi RSUD Mohammad Zyn (RSMZ) Sampang direncanakan mulai dilakukan tahun depan. Kemenkes dan Bappenas disebut akan membantu pembangunan gedung baru rumah sakit pelat merah tersebut. Namun, RSMZ tetap mencari investor karena anggaran yang dibutuhkan mencapai ratusan miliar.

Direktur RSMZ Sampang Andy Andrian Hasan mengatakan, pihaknya mendapatkan catatan dari tim survei akreditasi terkait keterbatasan ruangan. Karena itu, ruangan perlu ditambah.

Dia mengutarakan, rencana relokasi RSMZ terus dimatangkan. Beberapa waktu lalu, pihaknya bertemu dengan Bappenas. Hasilnya, ada sinyal bagus dari Bappenas terkait relokasi RSMZ. Bappenas bakal bantu proses relokasi.

Advertisement ”Target dari Pemkab, pada 2027 sudah mulai dilakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) yang rencananya di kawasan Kecamatan Torjun,” tuturnya.

Selain Bappenas, Kemenkes juga bersedia membantu relokasi RSMZ. Yakni akan membantu membangun centra medical unit (CMU). ”Kemenkes mau membangun CMU,” ujarnya.

Andy mengungkapkan, relokasi RSMZ dilakukan agar kekurangan ruangan bisa segera teratasi. Relokasi rumah sakit tersebut tidak hanya mengandalkan dana dari Bappenas dan Kemenkes. Pihaknya juga menyiapkan alternatif lain yang terkait relokasi RSMZ.

Advertisement ”Kami juga masih mencari investor agar bisa menssuport pendanaan relokasi RSMZ,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil perhitungan RSMZ, pembangunan gedung membutuhkan anggaran sebesar Rp 450 miliar. Sebab, fasilitasnya yang akan dibangun sangat lengkap dan jumlah tempat tidur pasien dua kali lipat dari yang tersedia di rumas sakit sekarang.

”Instalasinya juga jauh lebih banyak. Makanya, kami juga menyiapkan beberapa alternatif lain pendanaan relokasi ini,” terangnya.

Andy menyatakan, pendanaan relokasi RSMZ tidak bisa menunggu dari APBN. Karena itu, pihaknya berupaya mencari support dana lainnya pada sejumlah pihak. Misalnya Islamic Development Bank, World Bank, dan sebagainya.