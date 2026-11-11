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Sampang

Ratusan Sekolah Rusak Terancam Gagal Diperbaiki, Usulan Program Revitalisasi Tak Jelas

H
Penulis: Hera Marylia
BERBARIS RAPI: Siswa mengikuti upacara di halaman SDN Angsokah 3, Kecamatan Omben, Sampang, Senin (9/11). (SDN ANGSOKAH 3 UNTUK JPRM)
BERBARIS RAPI: Siswa mengikuti upacara di halaman SDN Angsokah 3, Kecamatan Omben, Sampang, Senin (9/11). (SDN ANGSOKAH 3 UNTUK JPRM)

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SAMPANG, RadarMadura.id – Dinas Pendidikan (Dispendik) Sampang mengusulkan ratusan sekolah rusak agar mendapat program revitalisasi dari pemerintah pusat.

Namun, hingga menjelang akhir tahun anggaran 2026, realisasi program tersebut tidak jelas. 

Sehingga, ratusan sekolah di Kota Bahari terancam tak mendapat sentuhan perbaikan di tahun ini. 

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Plt Sekretaris Dispendik Sampang Dewi Trisna menyatakan, satuan pendidikan yang diusulkan agar mendapatkan program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) cukup banyak.

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Jumlahnya lebih dari tiga ratus lembaga. Mulai jenjang PAUD, SD, hingga SMP. 

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”Jenjang SD seratus lebih (yang diusulkan revitalisasi) karena memang kondisinya banyak yang rusak,” katanya.

Proses pengusulan dilakukan melalui aplikasi khusus dari Kemendikdasmen.

Sekolah juga harus aktif memperbarui kondisi bangunan di data pokok pendidikan (dapodik). 

Dengan begitu, perkembangan kondisi sarpras sekolah bisa terbaca dalam aplikasi.

Dewi mengutarakan, pengusulan program revit reguler atau revitalisasi satuan pendidikan tahun ini mulai dilakukan akhir 2025.

Setelah itu, biasanya dilakukan verifikasi dan validasi (verval) terkait kelengkapan persyaratan administrasi setiap sekolah.

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Editor : Hera Marylia
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