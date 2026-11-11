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Sampang

Mobilitas Masyarakat Makin Cepat dan Nyaman, Pembangunan Jalan Beton Ruas Dalpenang–Panggung Tuntas

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Penulis: Hera Marylia
BERMANFAAT: Warga menikmati jalan beton yang baru selesai dicor pada ruas Dalpenang–Panggung, di Dusun Glisgis, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, beberapa hari lalu. (DPUPR UNTUK JPRM)
BERMANFAAT: Warga menikmati jalan beton yang baru selesai dicor pada ruas Dalpenang–Panggung, di Dusun Glisgis, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, beberapa hari lalu. (DPUPR UNTUK JPRM)

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SAMPANG, RadarMadura.id – Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sampang juga dilakukan di daerah dataran tinggi seperti di Dusun Glisgis, Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang.

DPUPR Sampang melakukan pembangunan jalan beton pada ruas Dalpenang–Panggung tersebut. 

Plt Kepala DPUPR Sampang Siti Muatifah mengutarakan, pekerjaan pembangunan jalan beton pada ruas Dalpenang–Panggung sudah selesai.

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 Kegiatan tersebut bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Sampang tahun anggaran 2026.

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”Pembangunan jalan beton ruas Dalpenang–Panggung ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap peningkatan infrastruktur daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

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Dia menjelaskan, ruas jalan yang dibangun tersebut dikenal memiliki mobilitas tinggi.

Rata-rata aktivitas masyarakat berkaitan dengan sektor pembangunan dan perdagangan.

Dengan infrastruktur jalan yang memadai, diharapkan aktivitas warga semakin lancar, konektivitas wilayah semakin baik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus berkembang. 

”Semoga dengan pembangunan jalan ini, akses masyarakat menuju pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin mudah,” harapnya.

Pejabat yang akrab disapa Atik itu menjelaskan, jalan yang dibangun menggunakan konstruksi beton bertulang ini memiliki panjang 254 meter, lebar 4,5 meter, dan ketebalan 17 sentimeter.

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Editor : Hera Marylia
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