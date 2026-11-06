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Sampang

Pemkab Belum Memproses Pemberhentian WRM, Pasca Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Tipikor

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Penulis: Hera Marylia
DIKAWAL KETAT: Tersangka WRM saat digiring menuju mobil tahanan di Kantor Kejari Sampang pasca ditetapkan tersangka, Jumat (30/10). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)
DIKAWAL KETAT: Tersangka WRM saat digiring menuju mobil tahanan di Kantor Kejari Sampang pasca ditetapkan tersangka, Jumat (30/10). (UBAIDILLAHIR RA’IE/JPRM)

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SAMPANG, RadarMadura.id Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang belum mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap status ASN Wijaya Romantha Marsandi (WRM).

Padahal mantan bendahara RSUD Mohammad Zyn (RSMZ) itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor).

Humas dan Marketing RSMZ Sampang Amin Jakfar menyatakan WRM merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan status pegawai negeri sipil (PNS).

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Pihaknya telah mengetahui WRM ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang.

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Meski begitu, manajemen RSMZ belum mengambil langkah apa pun terkait status kepegawaian WRM. Sebab, internalnya belum menerima surat penahanan WRM dari kejari.

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Tapi, kami sudah bersurat kepada kejari terkait penetapan tersangka WRM dan penahanan terhadap yang bersangkutan tersebut,” katanya.

Amin menjelaskan, pemberhentian sementara WRM merupakan otoritas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang.

Namun, pemberhentian itu harus didasarkan pada surat pemberitahuan dari RSMZ.

”Setelah kami mendapat surat penahanan dari Kejari Sampang, nantinya kami akan bersurat kepada BKPSDM untuk menentukan langkah selanjutnya,” bebernya.

Kabid Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Sampang Hendro Sugiarto mengaku sudah mengetahui soal penetapan tersangka oknum ASN RSMZ tersebut.

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Editor : Hera Marylia
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