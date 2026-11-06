Cegah Kenakalan Anak, Kapolres Anang Ajak Pelajar Jauhi Narkoba

CAMPLONG, RadarMadura.id – Kenakalan anak berpotensi terjadi di mana saja. Karena itu, Polres Sampang berupaya mencegah kenakalan terjadi di linkungan pendidikan. Di antaranya dengan mengampanyekan pencegahan perundungan atau bullying.

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, pihaknya menginginkan selalu hadir di tengah masyarakat. Termasuk juga di lingkungan lembaga pendidikan. Tujuannya, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Advertisement Dia mengutarakan, pihaknya melaksanakan kegiatan Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di Pondok Pesantren Ma’had Al-Ittihad Al-Islami, Kecamatan Camplong, Sampang, Rabu (4/11). Kegiatan tersebut diikuti ratusan santriwati.

Kapolres melaksanakan pembinaan khusus kepada santriwati tentang penguatan karakter, kedisiplinan, serta peningkatan kesadaran hukum di lingkungan pondok pesantren sejak dini.

”Kami menjadi mitra pendidik dalam mencegah kenakalan anak dan menanamkan kesadaran hukum kepada para siswa sejak dini,” tuturnya.

Advertisement Anang menegaskan, polisi akan selalu hadir dalam kegiatan pendidikan melalui program Polisi Jogo Sekolah. Program tersebut diharapkan dapat mendukung para pelajar di Kabupaten Sampang agar lebih fokus belajar dan mengukir prestasi.

”Output-nya untuk diri sendiri, orang tua, masyarakat, hingga bangsa dan negara,” paparnya.

Perwira menengah dengan dua melati di pundaknya itu mengajak para pelajar untuk terus giat menimba ilmu di lembaga pendidikan. Hal tersebut penting sebagai bekal dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

”Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terus belajar, jauhi narkoba dan bullying, serta sayangi diri sendiri,” pesannya.