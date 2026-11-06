Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sampang

Cegah Kenakalan Anak, Kapolres Anang Ajak Pelajar Jauhi Narkoba

A
Penulis: Amin Bashiri
JAGA KONDUSIVITAS: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto berpose bersama dengan ratusan santriwati pada kegiatan Polidik di Ponpes Ma’had Al-Ittihad Al-Islami, Kecamatan Camplong, Rabu (4/11).
JAGA KONDUSIVITAS: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto berpose bersama dengan ratusan santriwati pada kegiatan Polidik di Ponpes Ma’had Al-Ittihad Al-Islami, Kecamatan Camplong, Rabu (4/11).

Advertisement

 

CAMPLONG, RadarMadura.id – Kenakalan anak berpotensi terjadi di mana saja. Karena itu, Polres Sampang berupaya mencegah kenakalan terjadi di linkungan pendidikan. Di antaranya dengan mengampanyekan pencegahan perundungan atau bullying.

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, pihaknya menginginkan selalu hadir di tengah masyarakat. Termasuk juga di lingkungan lembaga pendidikan. Tujuannya, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Advertisement

Dia mengutarakan, pihaknya melaksanakan kegiatan Polisi Peduli Pendidikan (Polidik) di Pondok Pesantren Ma’had Al-Ittihad Al-Islami, Kecamatan Camplong, Sampang, Rabu (4/11). Kegiatan tersebut diikuti ratusan santriwati.

Kapolres melaksanakan pembinaan khusus kepada santriwati tentang penguatan karakter, kedisiplinan, serta peningkatan kesadaran hukum di lingkungan pondok pesantren sejak dini.

”Kami menjadi mitra pendidik dalam mencegah kenakalan anak dan menanamkan kesadaran hukum kepada para siswa sejak dini,” tuturnya.

Advertisement

Anang menegaskan, polisi akan selalu hadir dalam kegiatan pendidikan melalui program Polisi Jogo Sekolah. Program tersebut diharapkan dapat mendukung para pelajar di Kabupaten Sampang agar lebih fokus belajar dan mengukir prestasi.

Output-nya untuk diri sendiri, orang tua, masyarakat, hingga bangsa dan negara,” paparnya.

Perwira menengah dengan dua melati di pundaknya itu mengajak para pelajar untuk terus giat menimba ilmu di lembaga pendidikan. Hal tersebut penting sebagai bekal dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

”Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terus belajar, jauhi narkoba dan bullying, serta sayangi diri sendiri,” pesannya.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Forkopimda Pastikan Stok BBM Usai Sidak SPBU, Bupati Dukung Polres Pantau Stabilitas BBM

Forkopimda Pastikan Stok BBM Usai Sidak SPBU, Bupati Dukung Polres Pantau Stabilitas BBM

Hasil pengecekan tim di lapangan, alhamdulillah ketersediaan stok BBM dipastikan aman

Kapolres  Sampang Jaga Soliditas Personel Polri

Kapolres  Sampang Jaga Soliditas Personel Polri

Olahraga bersama itu diawali dengan jalan santai dengan mengelilingi halaman kantor Mapolres Sampang.

Kapolres Sampang Perkuat Sinergitas dengan Tokoh Agama

Kapolres Sampang Perkuat Sinergitas dengan Tokoh Agama

AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, pihaknya baru menjabat sebagai Kapolres Sampang. Dirinya langsung bergerak cepat melakukan pendekatan kultural kepada tokoh agama di wilayah Kabupaten Sampang, Selasa (4/8).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer